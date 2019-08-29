Иллюстративное фото из архива "МГ" - В минувшее воскресенье при патрулировании закрепленной территории полицейские г.Атырау на Арбате обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. После наркологического освидетельствования и определения врачами состояния средней степени опьянения, на женщину был составлен протокол по ст. 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания". После она была помещена наркологическии диспансер, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. - А уже на следующий день посредством мессенджера "WhatsАpp" стало распространяться видео, где мужчина и та самая женщина средь белого дня ведут себя непристойно в самом центре города Атырау. Полицейские выяснили, женщина 1974 года рождения приехала на заработки из соседней области. В то самое воскресенье она и еще двое мужчин отмечали событие в ресторане. Подвыпившая троица уже утром вышла на Арбат. - Запись влюбленных была произведена третьим участником - другом мужчины на видео, которую он позже и разослал по мессенджерам, - объяснили полицейские. В отношении 38-летнего жителя г.Атырау и его спутницы за мелкое хулиганство был составлен протокол, всего 2 протокола у женщины, и один у мужчины. Теперь пара просидит 10 суток изоляторе временного содержания - предполагается, что таким образом они подумают и осознают своё аморальное поведение.