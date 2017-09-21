По большей части школьники, их родители, а также очевидцы размещают свои жалобы в пабликах с наибольшим количеством подписчиков, чтобы уж наверняка информация дошла до соответствующих органов. Так, на днях жалоба на кондуктора автобуса №4 поступила от ученицы 7 класса, которую вместе с остальными учениками просто не впустили в автобус. - Я ученица 7 класса, сегодня стояла на остановке, чтобы уехать домой. Приезжает мой автобус, все люди заходят, дело дошло до учеников, нас было где то 5, нам сказали: "Все мест нет!". На самом деле туда мы еще бы поместились, просто напросто захлопнули перед нами дверь, - рассказывает девочка. Второй случай, когда кондуктор выгнал детей из автобуса, произошел на маршруте под №2. По словам очевидицы, группу атырауских школьников кондуктор также вытолкал, не довезя до нужной остановки. - Добрый вечер, сегодня я ехала с учёбы на двойке, и в Жилгородке сели на этот автобус школьники, кондуктор говорит школьникам, чтобы они вышли из автобуса на остановке Шалкыма, он просто взял и выгнал их с автобуса, говорит, садитесь на другой, мы стали возмущаться, почему он выгоняет детей, какое он имеет право, а он говорит: "По закону в автобусе могут ехать только 5 школьников". Мы спросили, где это написано, предоставьте нам эти документы, на что он промолчал, - рассказывает местная жительница. К счастью, школьники успели сфотографировать номера автобусов, которые отказываются провозить детей. В КГУ "Смарт Атырау", ответственном за порядок в общественном транспорте, сообщили, что на имя частного извозчика в лице ТОО "Айстрансхолдиг" было направлено письмо о принятии мер в отношении кондукторов автобусов. Так по данным областной прокуратуры, с начала года в городской акимат поступило 42 жалобы на грубое поведение кондукторов и водителей автобусов. Все они нашли свое подтверждение, 1 водитель был уволен, остальные получили различные наказания. По словам прокурора Атырауской области Ерната СЫБАНКУЛОВА, уполномоченному органу необходимо наказывать фирмы перевозчики вплоть до отзыва разрешения заниматься этим родом деятельности за подобные нарушения. - Только тогда будет эффект и не будет повторения подобного, - заявил Ернат СЫБАНКУЛОВ.