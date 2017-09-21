Фото предоставлено очевидцами «ГАЗель» загорелась на АЗС в районе села Чапаево Акжайыкского района ЗКО. Аким Акжайыкского района Адил ЖОЛАМАНОВ рассказал, что бортовая «ГАЗель» загорелась на территории заправки «КазМунайГаз» около 6 вечера. - Машина принадлежала одному из сотрудников автозаправки. Когда она загорелась, сотрудники МПС ЗКО сразу же оцепили трассу и перекрыли движение. Пожар был ликвидирован в течение получаса. Жертв и пострадавших нет. Скорее всего причина пожара в неисправности автомобиля. Однако из-за чего на самом деле произошло возгорание - выясняется, - сообщил Адиль ЖОЛАМАНОВ.Фото предоставлено очевидцами