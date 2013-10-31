Фото с сайта docent.livejournal.com Фото с сайта docent.livejournal.com В России отметили рост трудовой миграции из Казахстана. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев. "Ранее казахстанской массовой трудовой миграции не было, однако в настоящее время все больше молодежи с трудоизбыточного юга Казахстана едет к нам на заработки. Согласно данным ФМС, на конец августа 2013 года на территории России находилось более 600 тысяч граждан Казахстана. Их оказалось на 23,5 тысяч больше, чем зарегистрированных приезжих из соседней Киргизской Республики, то есть налицо непросчитанное создателями Таможенного союза изменение миграционных пропорций", - заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что в Россию едет не только неквалифицированная рабочая сила - здесь работают научные сотрудники и топ-менеджеры из Казахстана. Отметим, оценки числа незаконных мигрантов в России существенно различаются: их численность может составить от 2,1 млн. до 3–5 млн. человек. В качестве "консенсуальной цифры" эксперты признали 2,4 млн. Среди них преобладают граждане Узбекистана (от 31 до 38% от общего числа мигрантов, по разным оценкам), Таджикистана (от 16 до 24%) и Киргизии (от 7 до 23%). Источник: Nur.kz