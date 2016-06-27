Девочку 2007 года рождения унесло течением во время рыбалки в опасном месте на реке Ишим, сообщает Tengrinews.kz. photo В настоящий момент поисками девочки занимаются более 300 человек, включая спасателей, волонтеров и сотрудников местной полиции. Инцидент произошел 25 июня 2016 года в 11:20 в районе дачного общества "Огонек" около села Новопавловка вблизи города. "В тот день она находилась в гостях у дедушки с бабушкой в дачном обществе. Пошла с дедушкой на рыбалку. В результате купания в опасном месте, обоих понесло течением. Дедушке удалось спастись, а девочку унесло течением. Поиски проводятся силами Департамента по чрезвычайным ситуациям области, оперативно-спасательного отряда, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области и местной полицейской службы", - сообщили в КЧС. Есть предположение, что тело девочки могло унести в Омскую область Российской Федерации. В паблике "ЧП Омск" появилось сообщение-перепост из паблика "Типичный Петропавловск" с просьбой помочь с поиском девятилетней девочки, которую унесло течением по реке Ишим в Северо-Казахстанской области. - Уважаемые жители города Омск! Просим Вас оказать посильную помощь в поиске ребенка. У кого есть любая спецтехника и навыки ныряльщиков и просто неравнодушные люди. Огромная просьба помочь!, - говорится в объявлении в паблике "ЧП Омск". Фото с сайта Tengrinews.kz