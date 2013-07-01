Иллюстративное фото с сайта www.062.ua Иллюстративное фото с сайта www.062.ua Трагедия произошла в поселке Зачаганск 20 июня. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в областную многопрофильную больницу был доставлен двухлетний мальчик с ушибами головного мозга, обширной гематомой головы, переломом височной части. Малыша срочно госпитализировали в реанимацию, однако спасти его не удалось. Он умер, так и не приходя в сознание. После выяснилось, что во время игры на него упал большой телевизор.