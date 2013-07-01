Иллюстративное фото с сайта www.oladerosa.uhta24.ru Иллюстративное фото с сайта www.oladerosa.uhta24.ru Санитарные врачи области провели рейдовые проверки в салонах красоты и парикмахерских - нарушение режима обеззараживания выявлены в 15 объектах, несвоевременное проведение уборки - на 35 объектах, неукомплектованность уборочным инвентарем - на 42 объектах. В салонах и парикмахерских также не соответствуют нормам размеры площади на одно рабочее место. Остриженные волосы не собираются. Нет договоров на вывоз мусора. По всем выявленным фактам нарушений наложено 47 штрафов на сумму свыше 500 тысяч тенге. Отстранили от работы двух сотрудников они не прошли обследования на маркеры вирусных гепатитов B и C. По данным областного ДГСЭН, в области всего имеются 85 салонов красоты и парикмахерских. В 12 салонах красоты имеются кабинеты татуажа. В городе Актобе подобных объектов 81, из них 54 салонов красоты, 20 парикмахерских, 4 косметологических кабинета. В районах области имеются 4 салона красоты, в том числе в Мугалжарском - 1, в Хромтауском районе - 3. Вместе с тем, санитарно-эпидемиологическая служба области не рекомендует пользоваться услугами по объявлениям в газетах об оказании услуг татуажа, стрижки, маникюра и наращивания ногтей на дому во избежание заражения инфекционными, грибковыми и паразитарными заболеваниями.  