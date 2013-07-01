Иллюстративное фото с сайта www.apiural.ru Иллюстративное фото с сайта www.apiural.ru По данным комитета уголовно-исполнительной системы МВД, начальник колонии-поселения Айдос ТАХАНОВ задержан в прошлые выходные. В КУИС отмечают, что на начальника вышли сотрудники областного департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями и управления собственной безопасности департамента УИС. По данным ведомства, должностное лицо задержано по подозрению «в оказании общего покровительства одному из осужденных, которое выразилось в послаблении ему режима содержания". Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не распространяется.