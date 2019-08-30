Дядя погибшего 21-летнего Игоря Серебрякова Андрей рассказал, что 24 августа в 3.15 возле гостиницы "Виктория" произошла драка. - Мой племянник был в компании друзей. Так вот у них произошла драка с другой компанией. После этого один из них на машине "Киа Рио" сбил насмерть моего племянника, - рассказал Андрей. - Он протащил его по дороге 90 метров. Родные погибшего просят свидетелей происшествия откликнуться. Они распространили по мессенджерам и соцсетям обращение с просьбой и номерами телефонов. - Родители, потерявшие сына, просят откликнуться свидетелей и Всех, кто располагает информацией о драке и ДТП, произошедшей в ночь на субботу (24.08.2019 г) в районе 4 микр., возле гостиницы "Виктория". Произошла драка с наездом автомобиля "Киа Рио". Совершил наезд на Серебрякова Игоря Александровича. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия. Если Вы оказались оказались свидетелями драки и ДТП, или у Вас есть запись с телефона, видео записи с регистраторов, нам нужна Ваша помощь. Игорь был добрым, умным, отзывчивым,молодым парнем. Не оставайтесь равнодушными к чужому горю, - говорится в обращении. Игорю был 21 год. В апреле он вернулся из армии. Родные просят всех, кто располагает какой-либо информацией, звонить на номера телефонов: 87076371642 или 87472805752. В полиции рассказали, что в ночь на 24 августа действительно между двумя компаниями произошла драка. - Драка произошла между двумя компаниями. Когда мужчины из второй компании решили скрыться на автомобиле, то погибший прыгнул на капот. К сожалению, от полученных трав пострадавший скончался на месте. Виновные лица установлены и задержаны. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.