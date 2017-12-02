Муқанали Дәурен Ерланұлы пропал без вести 29 ноября. В последний раз его видели в районе ТРЦ "Сити центр" примерно в 20 часов вечера. Был одет в темно-синюю куртку, без шапки. Худощавого телосложения. По словам родных пропавшего, Дәурен никогда раньше не уходил, не пропадал. -Если кто-то владеет хоть какой-либо информацией о местонахождении Муқанали Дәурена Ерланұлы, просим позвонить по номерам 87072224412, 87753258725, 87757162591, - просят родственники.