фото пресс-службы фото пресс-службы В велопробеге, приуроченном ко Дню города, приняли участие более 4000 тысяч алматинцев, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы. По словам акима города Ахметжана Есимова, нынешний велопробег набрал рекордное количество любителей велоспорта. «Столько участников у нас никогда не было. Это говорит о том, что алматинцы приобщаются к здоровому образу жизни, к велосипедному спорту. Самое главное, этим мы показываем свое отношение к нашему любимому городу», - сказал Есимов. Аким города вручил памятные подарки чемпиону мира по велоспорту Марату Сатыбалдиеву и чемпионке Универсиады-2013 в стендовой стрельбе Жание Айдархановой, а также женской сборной Казахстана по регби, ставшей победителем Чемпионата Азии. Зампредседателя Агентства по делам спорта и физической культуры Елсияр Канагатов, в свою очередь, поздравил горожан и от лица капитана команды «Астана» Винченцо Нибали, зачитал поздравительное письмо от имени президента международной федерации велоспорта Пэта Маккуэйда и передал пожелания олимпийского чемпиона Александра Винокурова.