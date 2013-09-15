Фото lenta.ru Фото lenta.ru Анн-Софи Кошевелу, студентка Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина, разработала наряд для Недели моды в Лондоне. Его отличительной особенностью стало то, что платье украшено примерно пятью тысячами деталей конструктора «Лего». Об этом пишет The Daily Star В качестве аксессуаров к наряду предлагаются шляпка, полностью обшитая деталями, и солнечные очки, браслеты и босоножки на платформе из разноцветного конструктора. «Идея этого платья всегда была у меня в мыслях, и я сейчас в абсолютном восторге от того, что она воплотилась в жизнь, — сказала Анн-Софи Кошевелу. — Я экспериментировала с «Лего», начиная с аксессуаров. Делала солнечные очки или бижутерию, а потом начала оформлять конструктором футболки». Эмма Оуэн, PR-менеджер Lego в Великобритании, похвалила результат труда молодого дизайнера и назвала его воплощением философии компании, охарактеризовав дизайн платья как «сказочный». Японский дизайнер Ри Хосокаи, которая обычно создает платья из воздушных шариков, в июне этого года сконструировала свадебное платье, целиком состоящее из белых кирпичиков «Лего». Неделя моды в Лондоне 2013 открывается 13 сентября. В ней примут участие более 70 дизайнеров со всего мира, которые представят коллекции весна/лето 2014 года. Мероприятие продлится до 17 сентября. Источник: lenta.ru