Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru ЕЭК может ввести дополнительные пошлины на легкий коммерческий транспорт из Польши. В Казахстане подорожает «растаможка» некоторых автомобилей - Фото 1 В комиссии утверждают, что польские LCV ввозятся на территорию Таможенного союза по демпинговым ценам, за счет чего страдают интересы производителей внутри союза. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, комиссия «активно мониторит» поставки польских грузовиков. Если подозрения в создании демпингового потока оправдаются, ЕЭК пообещала ответить введением дополнительных таможенных пошлин. Польша может пополнить список стран, которых ЕЭК обвинила в демпинге грузовиков. Недавно дополнительные полшины появились при ввозе легких грузовиков с полной массой от 2,8 т до 3,5 т из Германии, Италии и Турции. Как недавно писали на Авто@Mail.Ru, антидемпинговая пошлина для автомобилей из этих стран составила от 11,1 до 29,6% от общей таможенной стоимости и была введена сроком на 5 лет. Источник: auto.mail.ru