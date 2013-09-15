фото Today.kz фото Today.kz Фермеры Алматинской и Восточно-Казахстанской областей представили на сельскохозяйственной ярмарке в Астане более 400 тонн продукции, сообщает официальный сайт Астаны. Всего на центральной площади Астаны представлено 56 наименований продукции. Как сообщают организаторы, на ярмарке цены на фрукты, овощи, мед, а также мясные и молочные продукты ниже рыночных по городу на 15 и более процентов. Ярмарка будет проходить 14 и 15 сентября. «Всего привезено свыше 400 тонн продукции на сумму порядка 135 миллионов тенге. Представлен широкий ассортимент продукции, это, прежде всего, мясо - говядина, конина и баранина, а также мясо птицы. Также представлены фрукты и овощи», - говорит Рыскуль Каугабаева, заместитель руководителя Управления предпринимательства и промышленности столицы. Источник: Today.kz