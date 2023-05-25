По данным «Казгидромета», 26 мая на западе и северо-западе ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Гроза и ветер ожидаются в ЗКО По республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 5 метров в секунду
