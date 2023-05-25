По информации пресс-службы министерства энергетики РК, 25 мая в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область вице-министр энергетики Асхат Хасенов и первый заместитель акима ЗКО Ержан Балтаев посетили месторождение «Рожковское» ТОО «Ural Oil&Gas» и Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение ТОО «Жаикмунай». На Рожковском месторождении вице-министр энергетики РК ознакомился с ходом реализации проекта по обустройству месторождения, где поручил руководству ТОО «Ural Oil&Gas» ускорить темпы ввода в эксплуатацию месторождения. Извлекаемые запасы Рожковского месторождения оцениваются: по конденсату 12,5 млн. т, по газу – 25,3 млрд. м3. Акционерами ТОО «Ural Oil&Gas» являются КМГ, Sinopec и венгерская MOL. Далее на Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении ТОО «Жаикмунай» вице-министру энергетики РК руководством компании был представлен совместный проект ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Ural Oil&Gas» по переработке углеводородного сырья. В настоящее время ТОО «Жаикмунай» полностью провели все необходимые работы и испытания для принятия нового сырья с Рожковского месторождения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.