— Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Гражданин был помещён в центр временной адаптации, откуда спустя сутки был отпущен, — рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Жители Аксая рассылали сообщения о подозрительном мужчине. 24 мая его видели возле школы №4. На следующий день он вновь бродил возле учебного заведения. Также очевидцы указывают, что мужчина снял штаны перед детьми. В пресс-службе отдела полиции Бурлинского района сообщили, что 24 мая мужчину задержал участковый. При досмотре был найден нож.25 мая жители вновь стали сообщать о подозрительном мужчине. Его доставили в Бурлинскую районную больницу для прохождения медицинского осмотра. Дальнейшее решение зависит от его результатов.