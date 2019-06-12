Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместител акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, от сельчан все чаще поступают жалобы по поводу КРС, у которого были выявлены положительные результаты анализа на бруцеллез. – Сельчане берут кредиты у государства на разведение домашнего скота. Вместо того, чтобы увеличивать количество голов КРС, они сталкиваются с проблемой. Два раза в год они сдают забор крови на бруцеллез. Сельчане жалуются, что в большинстве случаев результаты показывают наличие этого заболевания у животного. По правилам мы должны сдать скот для термообработки на мясокомбинат для того, чтобы в дальнейшем мясо было безопасно передано для пищевого потребления. Тут же появляется шустрый предприниматель, который предлагает выкупить больной скот по самой низкой цене. В итоге сельчанин проигрывает, а предприимчивый бизнесмен выигрывает. Я не хочу никого обвинять, но, скорее всего, там есть какой-то сговор. Поэтому такие нюансы мы должны донести до населения, раскрыть все процедуры, рассказать, каким образом проводится проверка крови на бруцеллез, какие реагенты используются. У людей не должны возникать сомнения. Кроме этого, сельчане жалуются, что такие проблемы возникают у тех людей, у которых нет знакомых в ветслужбах. А это уже второй сигнал. Здесь присутствуют два риска - экономический и социальный. Ведь если скот действительно болеет бруцеллезом и, не пройдя термообработку, мясо попадет на тарелки людям. Вопрос безопасности здоровья населения ставится под угрозу, - рассказал Габидолла Оспанкулов. По словам заведующей лаборатории диагностики заболевания животных Динары Баубековой, коррупционные риски во время забора крови животных исключены. – Проводится забор крови у КРС. Кровь направляется в районную лабораторию, где исследуется в две стадии. За достоверность результатов несет ответственность ветеринарный врач лаборатории. Фамилии владельцев КРС нигде не указываются, каждому образцу крови присуждается индивидуальный код. Поэтому кому принадлежит животное, определить просто невозможно. Перепроверить результаты можно только в городе Нур-Султан, - рассказала Динара Баубекова. Выяснилось, что при положительном результате на бруцеллез хозяин животного сам сдает скот в убойный пункт. После 12-часовой заморозки мясо КРС без каких-либо ограничений может продаваться на рынках. – Но если у животного наблюдаются видимые отклонения, такие как отек суставов, то сдается еще один анализ, после созревания мясо направляется на промышленную переработку, где из него изготовят консервы и колбасы. Сейчас рыночная стоимость мяса КРС - 1487 тенге. Убойный пункт оплачивает владельцу больного скота 70% от этой суммы, а остальную часть компенсирует районный акимат. Убой скота должен производиться только в убойных пунктах, самостоятельно делать этого нельзя, - сообщил руководитель управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмагамбетов. Стоит отметить, что существуют два вида вакцины против бруцеллеза у КРС. Однако сельчане не торопятся прививать животных против этого заболевания. – Вакцинация проводится за счет владельцев КРС. Препарат штамм №82 недорогой, но схема использования этого препарата создает неудобства. Например, животное должно быть привито в возрасте 3-6 месяцев, потом во время случки, после отела снова нужно вакцинировать, далее каждые два года повторять эту процедуру. Каждое вакцинированное животное должно содержаться отдельно от остальных не привитых животных. Если у сельчанина есть 10 коров, то они должны содержаться отдельно друг от друга, это просто нереально. Вакцина РБ-51 делается всего один раз, но она дорогая, да и привозят её только по заказу, - рассказал Серик Нурмагамбетов. В качестве меры решения данной проблемы Габидолла Оспанкулов предложил софинансирование от государства и ежегодно выделять средства на вакцинацию КРС из областного бюджета.