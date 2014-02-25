Люди, собравшиеся на площади, кричали «Позор» и бросали в силовиков мелкими предметами. Чтобы удержать людей, сцену окружили активисты самообороны. Людей также успокаивал священник, который был на сцене. По требованию людей «беркутовцы» стали на сцене на колени. После этого один из них взял слово и пообещал, что «Беркут » всегда будет на стороне народа, а также заверил, что львовские силовики не участвовали в боевых действиях в Киеве. Как известно, по данным ГУ МВД во Львовской области, по состоянию на 11 февраля 130 работников спецподразделения «Беркут» из Львовской области находились в Киеве. От столкновений силовиков и митингующих, по последним данным,погибли 82 человека. К бригадам экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратилось 699 пострадавших в столкновениях, 463 из них госпитализированы.