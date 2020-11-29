Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, ДТП произошло в 15.46 в Казталовском районе на 16 километре автотрассы Казталовка-Чапаево. - При столкновении автомобилей марки «Волга» и «Лада Гранта» погибли три человека (два пассажира и водитель "Лады Гранты"), еще трое (два пассажира "Лады Гранты" и водитель "Волги") были госпитализированы в центральную больницу Казталовского района, - пояснили в пресс-службе ведомства. Водителя «Лада Гранта» из автомобиля извлекли спасатели. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что в результате столкновения машин погибли двое мужчин и женщина. - Также 17-летний подросток поступил в больницу с переломом кисти, 27-летняя женщина находится в коме с множественными переломами и 69-летний мужчина с ушибами и сотрясением мозга, - сообщили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию подтвердили и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".