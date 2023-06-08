По данным «Казгидромета», девятого июня днём на востоке и юго-востоке ЗКО ожидается высокая пожарная опасность. Жаркая погода сохраняется в ЗКО На большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +21..+23 градусов. Ветер до 7 метров в секунду
