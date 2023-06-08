Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла восьмого июня в 19:11. На пограничном посту «Сырым» столкнулись два большегруза. Есть пострадавшие, на месте аварии работают сотрудники полиции. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что на место происшествия прибыл врач из села Погодаево. В ДТП пострадал мужчина 1975 года рождения, который отказался от медицинской помощи. Затем он самостоятельно обратился в городскую многопрофильную больницу и его госпитализировали в отделение политравмы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.