Расправа происходила на глазах у соседей, передаёт портал «Мой ГОРОД». Акт живодёрства произошёл четвёртого июня. Жительница так называемой «Малой Станицы» Алматы рассказала в
, что её сосед забил собаку молотком до смерти. Очевидцы расправы пытались его остановить, но тщетно.
— Это не первая жалоба со стороны соседей, он неадекватен, в его доме постоянно прибывают люди в алкогольном опьянении и он сам не исключение. Прошу провести экспертизу на оценку его психической невменяемости, так как считаю гражданина опасным для общества человеком, — написала женщина.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в обстоятельствах разбираются сотрудники медеуского управления. После будут приняты меры в соответствии с законодательством Казахстана.