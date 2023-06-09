— Это не первая жалоба со стороны соседей, он неадекватен, в его доме постоянно прибывают люди в алкогольном опьянении и он сам не исключение. Прошу провести экспертизу на оценку его психической невменяемости, так как считаю гражданина опасным для общества человеком, — написала женщина.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Акт живодёрства произошёл четвёртого июня. Жительница так называемой «Малой Станицы» Алматы рассказала в, что её сосед забил собаку молотком до смерти. Очевидцы расправы пытались его остановить, но тщетно.В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в обстоятельствах разбираются сотрудники медеуского управления. После будут приняты меры в соответствии с законодательством Казахстана.