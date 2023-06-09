Нарушения выявила аудиторская проверка. К 2,5 годам ограничения свободы приговорили педофила в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» Polisia.kz сообщила, что сотрудникам управления собственной безопасности ДП Актюбинской области поступила информация о нарушениях выплаты. После аудиторский проверки задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны МВД. Их водворили в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Иную информацию не разглашают. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.