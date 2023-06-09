Мальчику с аутизмом из Уральска не хватает 700 тысяч тенге на второй курс лечения
Первый курс дал хорошие результаты, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото предоставила мама мальчика
28-летняя Марал Каиршиева сейчас уже спокойно вспоминает тот период, когда узнала, что её сын болен — у Мерея аутизм. Тогда она пролила немало слез, пережила тяжёлую депрессию.
В августе прошлого года мальчику собирали деньги на лечение за границей. Семья планировала поехать в Грузию, чтобы провести трансплантацию стволовых клеток костного мозга.
— В медицинском центре Тбилиси процедура стоила 7,2 миллиона тенге. Нужную сумму собрать не удалось. Посоветовавшись с мужем, мы решили, что время терять нельзя. Нам хватало на клинику в Ташкенте, и мы отправились туда. Мы прошли там транскраниальную магнитную стимуляцию, уколы и массаж. После клиники у нас появилась понимание, он спать стал хорошо прям до утра, узнает меня, папу, бабушку. Он всё понимает, за собой убирается. Сын начал играть с детьми. У него появился страх, раньше он ничего не боялся, — рассказала Марал Каиршиева.
Продолжить лечение семья планирует в той же клинике, сейчас им нужны деньги на второй курс магнитной стимуляции. Своими силами семья собрала около 100 тысяч тенге. Для того, чтобы начать лечение, им не хватает 700 тысяч тенге.
Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут перевести деньги:
Номер карты в Kaspi банке: 4400 4301 9196 0613. Счёт привязан к номеру 8 747 592 93 34 Марал Каиршиевой.
Номер карты в Halyk Bank: 4405 6397 9775 5574
Также вы можете позвонить Марал по номеру: +7 747 592 93 34.
