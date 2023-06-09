Женщина привлекла к афере знакомых. В Уральске ученики лицея и частных школ набирают высшие баллы по ЕНТ Иллюстративное фото с архива «МГ» Седьмого июня женщина заявила в полицию о краже. По её словам, неизвестные забрали 45 миллионов тенге, когда она выходила из обменного пункта. Polisia.kz сообщила, что «ворами» оказались её знакомые, а само «преступление» было сымитировано.
— Выяснилось, что украденное принадлежало 32-летней бизнес-леди, которая доверила подруге крупную сумму денег для обмена. Однако подозреваемая решила сымитировать кражу, чтобы оставить 45 млн тенге себе, — рассказали правоохранители.
Расследование ведётся по статье «Мошенничество в особо крупном размере».