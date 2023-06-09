WhatsApp в блоге компании представил функцию каналов. Они будут отделены от чатов вкладкой «Актуальное», где будет располагаться ещё и статус. Администраторы каналов могут публиковать текстовые сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. Подписчики же смогут только просматривать контент. Создать канал сможет любой пользователь. Чтобы пользователям мессенджера было легче находить каналы и подписываться на них, разработчики WhatsApp создают каталог каналов с новостями от местных госорганов, с контентом об увлечениях, спорте и многом другом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.