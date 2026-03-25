Чего остерегаться и какие пароли ставить рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка дало простые советы по защите мобильного банкинга. Сегодня мошенники чаще используют ошибки пользователей, а не уязвимости банков.

Осторожно с общественным Wi-Fi

Wi-Fi в кафе, торговых центрах и отелях может быть опасен. Мошенники могут создавать поддельные сети или перехватывать данные.

Что делать:

Проверяйте название сети и уточняйте у персонала, правильная ли это сеть;

Не вводите логины, пароли и данные карт на подозрительных сайтах или приложениях;

По возможности используйте мобильный интернет или точку доступа со своего телефона;

После операций выходите из приложения.

Надёжные пароли

Пароль к банковскому приложению должен быть сложным и уникальным.

Советы:

Длина пароля — не меньше 10 символов;

Используйте буквы разных регистров, цифры и символы;

Не храните пароли в заметках или мессенджерах;

Можно использовать менеджер паролей (Google или Apple ID).

Двухфакторная аутентификация (2FA)

2FA — это дополнительная защита: для входа нужен одноразовый код (например, по SMS).

Что делать:

Включите 2FA в настройках приложения;

Используйте SMS или приложения-аутентификаторы (Google Authenticator, Microsoft Authenticator);

Никому не передавайте коды, даже если звонят якобы из банка.

Уведомления о операциях

Включите SMS или push-уведомления. Так вы сразу заметите подозрительные операции и сможете заблокировать доступ.

Загружайте приложения только из официальных источников

Скачивайте приложения только из App Store или Google Play и только от официальных разработчиков. Не переходите по сомнительным ссылкам из SMS, писем или соцсетей.

Защитите доступ к телефону

Используйте PIN, отпечаток пальца или Face ID;

Не храните пароли в открытых заметках;

Если потеряли телефон, сразу заблокируйте SIM и приложения.

Дополнительные меры безопасности

Установите суточный лимит на переводы;

Проверяйте активные устройства в приложении;

При смене номера телефона уведомите банк.

Важно: сотрудники банка никогда не просят код подтверждения, пароли или данные карты. Если что-то подозрительное — сразу обратитесь в банк.