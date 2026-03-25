Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка дало простые советы по защите мобильного банкинга. Сегодня мошенники чаще используют ошибки пользователей, а не уязвимости банков.
Осторожно с общественным Wi-Fi
Wi-Fi в кафе, торговых центрах и отелях может быть опасен. Мошенники могут создавать поддельные сети или перехватывать данные.
Что делать:
Проверяйте название сети и уточняйте у персонала, правильная ли это сеть;
Не вводите логины, пароли и данные карт на подозрительных сайтах или приложениях;
По возможности используйте мобильный интернет или точку доступа со своего телефона;
После операций выходите из приложения.
Надёжные пароли
Пароль к банковскому приложению должен быть сложным и уникальным.
Советы:
Длина пароля — не меньше 10 символов;
Используйте буквы разных регистров, цифры и символы;
Не храните пароли в заметках или мессенджерах;
Можно использовать менеджер паролей (Google или Apple ID).
Двухфакторная аутентификация (2FA)
2FA — это дополнительная защита: для входа нужен одноразовый код (например, по SMS).
Что делать:
Включите 2FA в настройках приложения;
Используйте SMS или приложения-аутентификаторы (Google Authenticator, Microsoft Authenticator);
Никому не передавайте коды, даже если звонят якобы из банка.
Уведомления о операциях
Включите SMS или push-уведомления. Так вы сразу заметите подозрительные операции и сможете заблокировать доступ.
Загружайте приложения только из официальных источников
Скачивайте приложения только из App Store или Google Play и только от официальных разработчиков. Не переходите по сомнительным ссылкам из SMS, писем или соцсетей.
Защитите доступ к телефону
Используйте PIN, отпечаток пальца или Face ID;
Не храните пароли в открытых заметках;
Если потеряли телефон, сразу заблокируйте SIM и приложения.
Дополнительные меры безопасности
Установите суточный лимит на переводы;
Проверяйте активные устройства в приложении;
При смене номера телефона уведомите банк.
Важно: сотрудники банка никогда не просят код подтверждения, пароли или данные карты. Если что-то подозрительное — сразу обратитесь в банк.