Украшения были изъяты у квартирных воров, орудовавших в областном центре. Некоторые изделия хозяева, пострадавшие от рук грабителей, опознали и забрали. Часть из них до сих пор не опознана и лежит в ГОП №1. - Если у вас когда-то похитили золотые украшения и вы до сих пор их не нашли, взгляните на фото, возможно, ваши изделия нашлись, - обращаются полицейские к местным жителям. Жителей Атырау, опознввших свои вещи, просят звонить по следующим номерам: 87758244370, 87014332323, либо подойти и забрать украшения в отделе полиции.