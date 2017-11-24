Последние 10 дней своей жизни Гульсара ГУМАРОВА провела в доме престарелых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Заместитель директора по социальным вопросам Айгуль МУСТАФИНА сообщила, что Гульсара ГУМАРОВА поступила к ним 10 ноября, а 20 ноября она умерла. Напомним, жена знаменитого художника-авангардиста Сакена ГУМАРОВА Гульсара летом этого года находилась в сестринском отделении Зеленовской центральной больницы, в народе именуемую хосписом. Тогда медперсонал сообщил, что 77-летняя женщина поступила к ним с обширными пролежнями, изнеможенная и истощенная от голода до такой степени, что не могла даже говорить.