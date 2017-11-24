Иллюстративное фото с сайта aktau-business.com Инцидент произошел на станции Сагиз в Кызылкогинском районе Атырауской области. Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к стоящему на перроне проводнику пассажирского поезда «Тальго» с просьбой забрать его до станции Кандагаш. Когда проводник отказался посадить безбилетного пассажира, осужденный оттолкнул его и собирался зайти в вагон. - В тот момент на помощь к своему коллеге подоспел другой проводник, которого дебошир ударил ножом в левый бок, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда.

В суде нарушитель признал вину, раскаялся в содеянном и попросил суд не назначать ему строгое наказание. В свою очередь, пострадавший простил своего обичика.

- Приговором суда дебошир был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.7 ч.2 ст.106 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда.

Кроме того, за нарушителем установлен пробационный контроль. Приговор суда вступил в законную силу.