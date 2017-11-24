В суде нарушитель признал вину, раскаялся в содеянном и попросил суд не назначать ему строгое наказание. В свою очередь, пострадавший простил своего обичика.
- Приговором суда дебошир был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.7 ч.2 ст.106 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда.
Кроме того, за нарушителем установлен пробационный контроль. Приговор суда вступил в законную силу.Ерлан ОМАРОВ