«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Жезқазған байыту фабрикасының ұжымы 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдумға шығарылатын жаңартылған Конституция жобасын қолдайды.
ЖБФ – өндірістік тізбектің маңызды буыны. Әр ауысым сайын фабрика цехтарында мыңдаған тонна кен өңделіп, жоғары сапалы мыс концентратына айналады. Дәл осы жерде болашақ металдың сапасы қалыптасады. Фабриканың жұмысы жоғары кәсіби біліктілікті және технологиялық талаптардың қатаң сақталуын қажет етеді. Жабдықтардың тұрақты жұмыс істеуі, өндірістік үдерістердің дәлдігі мен еңбек тәртібі түпкілікті нәтижеге тікелей әсер етеді.
Фабриканың жұмысы айқын қағидалар мен жеке жауапкершілікке негізделген. Әр жұмыскер өз телімін біледі. Әркім өзіне жүктелген міндетті жақсы түсінеді. Үдерістер жүйелі әрі дұрыс жолға қойылған кезде, кәсіпорын тұрақты жұмыс істейді.
Фабрика жұмыскерлері дәл осы қағидаттардың ел үшін де аса маңызды екенін айтады. Баршаға бірдей әрі түсінікті ережелер тұрақтылықтың негізін қалайды. Әр деңгейдегі жауапкершілік жүйені берік әрі сенімді етеді. Өнеркәсіптік кәсіпорын үшін бұл ұстанымның маңызы айрықша. Тұрақты құқықтық орта дамуды жоспарлауға, өндірісті жаңғыртуға және алдағы жылдарға батыл жоспар қойып жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
«Біз күн сайын тәртіп пен ережені сақтау ортақ нәтижеге қалай әсер ететінін көріп жүрміз. Ереже баршаға бірдей жұмыс істеген кезде, сенім пайда болады», – дейді фабрика жұмыскерлері.
Жаңартылған Конституцияның жобасын қолдау – ұжымның саналы ұстанымы. Бұл – тұрақтылық, тәртіп және даму жолындағы таңдау.
