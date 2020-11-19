В сети распространяется видео, на котором жители села Бестамак утверждают, что уже несколько лет мучаются от вони, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы По их словам, все нечистоты сливают в реку Илек, близ села устроили скотомогильник, куда сбрасывают отходы от забоя свиней, и даже не закапывают. Жители требовали закрыть предприятие. Видео с траншеями отходов свинофермы, сливаемых нечистот в реку и возмущенных жителей распространили вчера в актюбинских пабликах. Сегодня в Бестамак выехали работники областного и районного акиматов, экологи и ветинспекторы. - Дышать невозможно, воздух, реку, всю окрестность загадили. Все это происходит у подножья холма, где мавзолей Есет батыра. Стыдно перед знаменитым предком, - возмущались жители на встрече. - Сегодня по заданию акима области мы были в Бестамаке. Встретились с населением. Создана комиссия, куда вошла инициативная группа из 10 человек, кроме этого специалисты департамента экологии, ветеринарного контроля, земельной инспекции, и как только будет получено разрешение, они начнут проверку. С января 2020 года объявлен мораторий на проверку предприятий малого и среднего бизнеса, все должно быть по закону. Производство в один не возможно остановить. Если будут нарушения, будут составлены акты и направлены в суд. С исполнительным директором предприятия мы пришли к согласию, чтобы до завершения проверки предприятие остановило забой свиней. Только после исправления нарушений, возобновят работу, - сообщил замакима Актюбинской области Амангали Бердалин. По словам главного эколога Актюбинской области Нуржана Аннула специалисты департамента экологии выезжали в Бестамак, от жителей поступили заявления о нарушении экологических норм. В связи с этим назначена внеплановая проверка. Руководителя предприятия предупредили, что с завтрашнего дня начнется проверка, но нарушение экологических норм налицо. Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы Скриншот с видео Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы
Фарида ЗАРИП Скриншоты с видео