По их словам, все нечистоты сливают в реку Илек, близ села устроили скотомогильник, куда сбрасывают отходы от забоя свиней, и даже не закапывают. Жители требовали закрыть предприятие. Видео с траншеями отходов свинофермы, сливаемых нечистот в реку и возмущенных жителей распространили вчера в актюбинских пабликах. Сегодня в Бестамак выехали работники областного и районного акиматов, экологи и ветинспекторы. - Дышать невозможно, воздух, реку, всю окрестность загадили. Все это происходит у подножья холма, где мавзолей Есет батыра. Стыдно перед знаменитым предком, - возмущались жители на встрече. - Сегодня по заданию акима области мы были в Бестамаке. Встретились с населением. Создана комиссия, куда вошла инициативная группа из 10 человек, кроме этого специалисты департамента экологии, ветеринарного контроля, земельной инспекции, и как только будет получено разрешение, они начнут проверку. С января 2020 года объявлен мораторий на проверку предприятий малого и среднего бизнеса, все должно быть по закону. Производство в один не возможно остановить. Если будут нарушения, будут составлены акты и направлены в суд. С исполнительным директором предприятия мы пришли к согласию, чтобы до завершения проверки предприятие остановило забой свиней. Только после исправления нарушений, возобновят работу, - сообщил замакима Актюбинской области Амангали Бердалин. По словам главного эколога Актюбинской области Нуржана Аннула специалисты департамента экологии выезжали в Бестамак, от жителей поступили заявления о нарушении экологических норм. В связи с этим назначена внеплановая проверка. Руководителя предприятия предупредили, что с завтрашнего дня начнется проверка, но нарушение экологических норм налицо.Скриншот с видео