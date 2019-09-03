Иллюстративное фото из архива "МГ" Жылыойским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении местной жительницы. Та по телефону отправила сообщение своей золовке, в котором выражалась нецензурной бранью, «оскорбляя ее честь и достоинство», подчеркнули в суде. Свояченица уже на судебном заседании свою вину признала полностью. Однако всё равно от штрафа её раскаяние не уберегло. - Постановлением суда гражданка признана виновной по ч.1 ст.434 КоАП РК «Мелкое хулиганство», и ей назначен административный штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, - отметили в суде. Другими словами, женщина заплатит 12 625 тенге.