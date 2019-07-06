5 июля в центре занятости населения г. Уральска прошел очередной «Открытый акимат». По личным и общим вопросам граждан принимал аким г.Уральска Мурат Мукаев, руководители городских отделов, правоохранительных органов и других служб. На приеме побывали 110 граждан. Из них 73 человек смогли задать свои вопросы лично акиму города. Остальные жители со своими вопросами и предложениями обратились к руководителям городских отделов, правоохранительных органов и других служб. Большее количество вопросов было касательно жилищных и земельных отношении, а также на получение социальной помощи. В рамках акции все жители получили юридические консультации и ответы на волнующие вопросы.