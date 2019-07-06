Как рассказал тренер по национальным видам спорта детской юношеской спортивной школы Айдынгали Ихсанов, жекпе жек - это национальный вид спорта. - В этом спорте присутствует и борьба и ударная техника. Всего сегодня собрались 10 команд, из Костаная, Нур-Султана, Акмолинской области, Атырау, Мангистау, Актобе. Возраст мужчин, принявших участие в соревнованиях, старше 18 лет, а женщин - старше 16 лет. От нашей области выступает порядка 20 человек. Сегодня состоялись предварительные бои, завтра уже будет полуфинал, а через день финал, - рассказал Айдынгали Ихсанов. - Сейчас этот вид спорта становится популярным, так как бесплатный. Организаторами соревнований являются управление спорта и физической культуры Западно-Казахстанской области и детская юношеская спортивная школа по национальным видам спорта города Уральск. В настоящее время в этой школе занимается порядка 100 человек. Также тренер отметил, что девушки в данном виде спорта гораздо выносливее мужчин. - Сейчас наши дети слабее физически, наверное, из-за неподвижного образ жизни, и подготовить спортсменов к соревнованиям сложно, - сказал Айдынгали Ихсанов. Директор федерации национального вида спорта РК по жекпе жек Ерназар Алимбетов, отметил, что этот вид спорта является боевым искусством наших предков и батыров. - Продолжая боевые традиции, жекпе жек подняли на такой уровень, он признан спортом и вошел в спортивный реестр. Во всех областях, кроме Северного Казахстана, открылись федерации. Свое начало этот спорт берет с 1992 года. В 2013 году данный вид признан спортом при поддержке всего народа. На данный момент у нас имеется от национального олимпийского комитета сертификат о признании и от министерства спорта сертификат о аккредитации. Нас везде поддерживают, - сказал Ерназар Алимбетов.