Пожар удалось потушить только в ночь на 5 июля. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, сообщение о возгорании на полигоне ТБО поступил к ним 29 июня в 15.2. На место выехала пожарная машина с 3 сотрудниками службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Тушением полигона также занимались 23 работника ТОО «Neo plus», за которым закреплен полигон ТБО. Были привлечены 2 погрузчика, 2 экскаватора, 8 самосвалов, 2 бульдозера, 1 водовоз предприятия. С огнем и задымлением боролись круглосуточно, и только в ночь на 5 июля удалось их ликвидировать. Как пожар на полигоне повлиял на состояние окружающей среды, будут проверять экологи.