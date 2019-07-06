Руководителю и бессменному ведущему «Клуба веселых и находчивых» А.Масляков и его жене удалось приобрести 2-х этажный особняк в элитном поселке ParkVille. Об этом информирует сайт Росреестр. Домина в английском стиле: площадь более 600 кв.м, за 374,6 млн, с начальной ценой 388 млн.Расположен в 9 км от МКАД, на участке 36 с, есть каминная, своя сауна, бассейн 56 кв.м и 7 санузлов. Встроенный гараж на 2 машины. В соседях: миллиардеры Ротенберги, экс-зампред правительства РФ, зять губернатора Подмосковья Марк Типикин, совладелец «Газпрома» Вячеслав Михаленко и другие не менее богатые личности. «Не знаю насколько он весёлый, но находчивый уж точно!» « У нас один на президентство нашутил…» « Санузел неделька…» «Он не госслужащий мог и нашутить…» – комментят в сети