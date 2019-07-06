Кинезио тейпы, или просто тейпы, применяются для лифтинга – это хлопковые или шелковые ленты без латекса, способные, как кожа, растягиваться на 120%. Приклеенный тейп стимулирует восстановление тканей и расслабляет мышцы, что уменьшает морщины и подтягивает кожу. Гениальна придумка!Продаются в аптеках и магазинах спортивных товаров. Главное не перепутать кинезиотейпы со спортивными тейпами, которые используют для фиксации при травмах. Лента для лица за счет состава более мягкая, часто на упаковке можно найти надпить – предназначен для чувствительной кожи.Пластырный лифтинг имеет накопительный эффект. Минимальное количество процедур, для видимого эффекта – 10. Но если лицо сильно запущено, то 20-25. Периодичность – 2 раза в неделю. Применять можно с 25 лет, когда появляются первые морщинки.Если у вас 5-ти см тейп, отрежьте три кусочка по высоте лба и вырежьте из них фигуру в виде буквы V. Закруглите углы ножницами – так тейп будет лучше держаться. Наклейте галочки на лоб, широкой стороной вниз – по одной над бровями и одну между ними. При этом сначала расправьте кожу ладонью, а затем пригладьте тейп, чтобы нагреть его. Если у вас получилась гармошка, вы все сделали правильно. Оставьте на ночь.Отрежьте кусочек нужной длины – от виска до середины века. Разрежьте его на четыре полоски, не доходя до конца. Закрепите не разрезанный край на виске, а полоски приклейте к коже в разных направлениях: одну над верхним веком и три под ним. Не допускайте растяжения ленты! Легонько потрите – тепло обеспечит фиксацию. Оставьте на ночь.Отрежьте два одинаковых отрезка шириной 1-1,5 см, а длиной от виска до середины подбородка. Концы закруглите. В положение лежа приклейте один край на левый висок, а остальной отрезок видите вниз под подбородок, при этом растягивая кожу вверх. То же самое проделайте с правой стороны лица. Таким образом вы как бы подвяжите лентой кожу, оставьте на ночь.С наклеенными на лицо тейпами нельзя заниматься спортом и ходить в баню ( в отличие от спортивных тейпов). Нельзя тейпировать лицо ежедневно – при снятии ленты происходит микропилинг кожи, что приводит к раздражению. Чтобы снять тейп, пропитайте его растительным или косметическим маслом и через несколько минут скатайте в рулончик. Пластырный лифтинг противопоказан при экземе, бородавках, заболеваниях лимфатической системы, воспалении миндалин.