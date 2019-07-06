В нашей подборке новые имена, музыканты и творческие личности из Казахстана. которые знакомы не только молодому поколению. Адиль Жалелов (Скриптонит) Сегодня рэпер из Павлодара известен и популярен в СНГ. 6 лет назад после клипа на фоне депрессивных мест в Казахстане получил предложение от Басты и его компании – это стало его взлетной полосой. Нурлан Сабуров Юморист из Казахстана, известен участием в шоу StandUp на ТНТ. Родина г. Степногорск. Учился в г.Екатеринбург, участвовал в КВН, сегодня проживает в Москве. Айсултан Сеитов Парню из Астаны всего 22 года, отучился в академии кино в Нью- Йорке, его короткометражка выиграла кинофестиваль, снимает клипы для известных исполнителей, например, Ивана Дорна, L'ONE и Скриптонита и прочих. А сейчас покоряет Голливуд, снимая клипы американским рэперам. Бахтияр Мамедов (Jan Khalib) Родился в семье азербайджанца и казашки. Проживает в Алматы, но часто бывает в Москве, гастролируя по всему СНГ. Пару лет назад был признан « Открытием года» со своей песней «Лейла» Саян Жимбаев (Truwer) Павлодар подарил еще одного достойного исполнителя казахстанского рэпа. Участник павлодарской группы JILLZAY – Скриптонит стоял у истоков, сегодня он их продюсер. Азамат Мусагалиев Всем известен участник КВН - капитан команды "Камызяки", сегодня ведущий многих юмористических проектов на ТВ. Азамат родился в маленьком городе Камызяк (Астраханская обл. Россия). В Казахстане никогда не жил, но по национальности - казах. Тимур Бекмамбетов Кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру родом в г.Гурьев, ныне Атырау принесла мировую известность лента снятая в Голливуде с К. Хабенским и А.Джоли в главных ролях .Сегодня он живет и работает в Америке. Арман Давлетьяров Гендиректор музканала Муз-ТВ, директор ежегодной телепремии «Муз-ТВ». Родился в п. Тамар-Уткуль( Оренбургская обл.) Сегодня на телевидение России только он занимается развитием казахских певцов. Благодаря нему 4 года назад «Премия Муз-ТВ» прошла в Астане, где были не только российские, но и казахские артисты. Байгали Серкебаев Композитор, музыкан-виртуоз и незаменимый руководитель группы "А-Студио". Родился в семье казаха и татарки в Алматы. Заслуженный деятель РК. В 1987 году Алла Пугачева пригласила группу в Москву, что дало им огромную популярность. Димаш (Димаш Кудайбергенов) сегодня самый популярный в мире казахский исполнитель, композитор и мультиинструменталист. Родился в г.Актобе, в семье заслуженных певцов Казахстана. Обладать голоса в 6 октав. Кай Метов (Кайрат Метов) Известный композитор, автор – исполнитель родился в Караганде, вырос в Алматы. Очень популярный певец 90-х. еглдня продолжает заниматься музыкой. Заслуженный артист России (2015)