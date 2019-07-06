В торжественной церемонии закрытия приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, руководители КПО и подрядных организаций, а также представители общественности города Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гали Искалиев отметил, что реконструкция аэропорта - большое историческое событие для области. - Сегодня, накануне празднования Дня Столицы, у нас хорошая новость для жителей ЗКО. Начинается работа по реконструкции и модернизации международного аэропорта города Уральска. Данный терминал был введен в эксплуатацию в 1979 году, и с тех пор он не проходил реконструкцию. И вот сегодня этот день наступил. В 2015 был проведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы за счет республиканского бюджета, который позволяет принимать все авиационные суда. Однако вы знаете, что мы, провожая и встречая гостей, испытывали неудобства. Поэтому сегодня проблема начинает решаться, - заявил Гали Искалиев. По словам генерального директора КПО Эдвина Блома,  данный социальный проект будет осуществлен в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры региона. - От имени КПО разрешите поздравить всех жителей Уральска с началом реконструкции данного объекта. Это стало возможным благодаря нашему плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством области, - добавил он. Основной целью работ является расширение внутренней площади терминала, увеличение пропускной способности аэропорта, повышение уровня комфорта и безопасности для пассажиров. Генеральным подрядчиком по проекту является ТОО «KAZCONSTRUCTIONGROUP». Реализация данного проекта позволит увеличит пассажиропоток со 160 тысяч до 350 тысяч в год, мощность терминала с 200 до 400 человек в час. Напомним, в ноябре 2018 года аким ЗКО Алтай Кульгинов рассказал, что было принято решение о передачи терминала аэропорта в государственную собственность.