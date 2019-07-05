Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, следственным управлением департамента полиции начато досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма" в отношении троих жителей г.Уральск, которые активно размещали и публиковали призывы к проведению несанкционированных акции протеста в поддержку экстремистской организации «Демократический Выбор Казахстана». - В рамках уголовного дела санкционирован ряд обысков, в ходе которых получены необходимые вещественные доказательства. Двое подозреваемых дали признательные показания и раскаялись. Департамент полиции ЗКО предупреждает, что деятельность незарегистрированной экстремистской организации ДВК запрещена. Участие в несанкционированных митингах, организованных активистами данной организаций, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кроме того, напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность по ст.274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации", - сообщил пресс-секретарь начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Болатбек Бегильбеков.