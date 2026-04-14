В Западно-Казахстанской области планируют построить 16 новых пожарных постов. Об этом стало известно на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники обсудили итоги зимы, меры пожарной безопасности, подготовку к купальному сезону и реализацию программы "Ауыл құтқарушысы".

Зимой в регионе из-за непогоды 52 раза перекрывали дороги, ещё 28 раз вводили ограничения движения. Спасатели 42 раза выезжали на вызовы, спасли 41 человека и эвакуировали 92.

Отдельное внимание уделили пожарной безопасности. В прошлом году на полигонах твёрдых бытовых отходов произошло 23 возгорания. С начала этого года зарегистрировано уже два случая - их удалось быстро локализовать.

Сейчас безопасность 410 населённых пунктов обеспечивают 26 государственных пожарных подразделений. Ещё 46 пожарных постов прикрывают 161 населённый пункт. В прошлом году по программе "Ауыл құтқарушысы" открыли восемь постов, а в этом году планируют построить ещё 16.

Также в регионе готовятся к купальному сезону. На опасных участках установили 387 запрещающих знаков и 81 информационный стенд, организовано ежедневное патрулирование по семи маршрутам.

Власти подчеркнули, что перед началом купального сезона важно усилить разъяснительную работу с населением и принять все меры для обеспечения безопасности.