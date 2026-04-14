Доход, полученный им в результате противоправной деятельности, превышает 100 млн тенге.

Казахстанские оперативники при содействии вьетнамских коллег задержали в городе Камрань блогера К., который находился в международном розыске по линии Интерпола. Как сообщает портал Polisia.kz, мужчину подозревают в создании и продвижении незаконного игорного бизнеса через социальные сети.

Следствие установило, что блогер систематически публиковал рекламные ролики онлайн-казино, вовлекая подписчиков в азартные игры. Его деятельность приносила внушительную прибыль, которую он пытался скрыть с помощью современных финансовых инструментов.

- В результате противоправной деятельности подозреваемый получил незаконный доход в размере более 100 млн тенге. Денежные средства переводились на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на его имя, - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о возвращении задержанного в Казахстан для проведения следственных действий.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули: бегство за границу не гарантирует безнаказанность. По словам представителей ведомства, поимка всех лиц, находящихся в розыске - "это лишь вопрос времени", независимо от того, в какой стране они пытаются скрыться.