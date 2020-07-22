Как сообщили в пресс-службе департамента УИС Атырауской области, по периметру учреждения УГ-157/9 (мужская исправительная колония) установлена система видеонаблюдения «Сергек», еще более 30 камер установлены внутри учреждения. - Для предотвращения правонарушении со стороны граждан, приезжающих из вне, камеры «Сергек» установлены по периметру здания учреждения УГ-157/9. Они подключены к центру оперативного Управления полиции города Атырау и дежурного отдела. Таким образом, безопасность усиливается, - сообщает пресс-служба ДУИС по Атырауской области. Кроме того, для этих целей камеры видеонаблюдения установлены и в внутри здания. - Камеры установлены для обеспечения безопасности осужденных, а установлены они в административном корпусе, хозяйственной части, в комнатах встреч, коридорах. Департамент ожидает, что нарушений порядка станет намного меньше, если осужденные напишут жалобу, у Департамента будет возможность оперативно провести проверку, - отметили в пресс-службе департамента. Согласно информации пресс-службы ДУИС по Атырауской области, в 2020 году выявлено 2 факта выброса подозрительных веществ в учреждение, подозреваемые привлечены в административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.