По данным оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано сразу 363 новый случаев заражения КВИ. Больше всего заболевших в Карагандинской области - 130, 54 новых зараженных в Нур-Султане, в Алматы - 35, Шымкенте - 31, в Алматинской и Атырауской областях 24 и 25, соответственно. В Туркестанской области 20 зновых зараженных, по девять случаев в Актюбинской и Кызылординской областях, в ЗКО 8, в Акмолинской и Жамбылской областях по семьслучаев, в Костаннайской области 3, а в Северо-Казахстанской 1.