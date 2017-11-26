По словам начальника местной полицейской службы ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, лобовое столкновение автомобилей марки «ВАЗ 2114» и «Фольксваген» произошло на 68 километре автодороги Уральск-Аксай. -По предварительным данным, водитель автомобиля марки «ВАЗ» направлялся в сторону города Уральск, и на 68 километре трассы выехал на встречную полосу движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем марки «Фольксваген»,- пояснил Манарбек ГАБДУЛЛИН. - В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины «ВАЗ» погибли на месте. Водитель «Фольксвагена» был госпитализирован в центральную больницу Теректинского района. На месте работают дознаватели и эксперты-криминалисты.