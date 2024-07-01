По словам заместителя акима Бурлинского района Алтая Тукжанова, в 2024 году на весенний призыв получили наряд - 62, а по факту было призвано - 49 призывников.

Призывники Бурлинского района служат в следующих рядах Вооруженных Сил РК:

Пограничная служба Комитета Национальной Безопасности РК;

Министерство обороны РК

Национальная гвардия РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК;

Кроме того, по словам замакима, в школах района проводятся уроки мужества среди юношей 9 и 11 класса, в колледжах среди студентов, размещаются агитационные видеоролики, ежегодно в школах проводятся итоговые и отчетные форумы, выездные заседания и общественные слушания по вопросам военно-патриотического воспитания, учебно-методические сборы, различные конкурсы военно-полевые игры и много другое.

- В весеннем призыве по результатом областного контрольного медицинского осмотра 14 человек подтвердились не годными, - уточнил алтай Тукжанов.

Напомним, с прошлого года в действие ввели ряд преимуществ для отслуживших в армии.

Так, казахстанцы, отслужившие срочную воинскую службу, получили возможность поступить в вуз без учета баллов ЕНТ, а отличившимся срочникам теперь предоставляют гранты. В нововведении принимают участие более 70 высших учебных заведений Казахстана. Для получения образования за счет учебного заведения выделено порядка 3000 мест.

Отбор на обучение будет осуществляться в период прохождения срочной воинской службы по 4 критериям:

уровень освоения программы боевой подготовки;

личная дисциплинированность;

полнота выполнения специальных обязанностей в ходе несения службы в суточном наряде;

оценка психологического состояния.

Для получения гранта нужно выполнить следующие шаги:

Поступить на срочную воинскую службу.

Показать хорошие результаты в боевой и военно-профессиональной подготовке, воинской дисциплине.

Комиссия Минобороны примет решение по предоставлению бесплатного высшего образования на основе результатов прохождения срочной воинской службы.

Выбрать вуз и образовательную программу, получить рекомендацию от Минобороны.

Прийти в вуз в течение двух лет после армии и зачислиться на обучение без ЕНТ.

Кроме того, после завершения срочной воинской службы в течение двух лет гражданин сможет поступить в вуз на платной основе без учета ЕНТ по результатам собеседования. Для этого ему необходимо взять справку о прохождении срочной воинской службы в е-gov или ЦОНе и вместе с другими документами представить в выбранный им вуз.

Помимо необходимых документов для поступления в учебные заведения, гражданам надо будет представить справку о прохождении срочной воинской службы. То есть на платной основе все граждане, прошедшие срочную воинскую службу, могут в течение двух лет поступить в желаемое учебное заведение. Для платного обучения при поступлении без учета ЕНТ не имеется ограничений по специальностям и вузам.



