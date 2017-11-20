Иллюстративное фото с сайта КЧС РК За 10 месяцев этого года из-за неосторожного обращения с огнем погибли 2 человека, еще двое получили ожоги и травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года пострадали три человека, сообщил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям г.Атырау Асланбек ХАФИЗУЛЫ. По словам спикера, основными причинами пожаров становится нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электрооборудования. - За 10 месяцев 2017 года на территории города зарегистрировано 143 пожара с материальным ущербом 21 900 000 тенге. Основные причины пожаров: установленные поджоги – 8 случаев, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования – 45 случаев, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов -30 случаев, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей - 10 случаев.