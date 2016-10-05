По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, наш регион тесно сотрудничает с предпринимателями России. - У нас, уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемый Владимир Владимирович, активно развивается межрегиональная кооперация с российскими регионами. Граница только нашей области с Российской Федерацией составляет более 1,5 тысячи километров, это пять регионов Российской Федерации. Товарооборот только в этом году составил в тенге 200 миллиардов, в рублях – 40 миллиардов. В регионе работает 160 предприятий с участием российского капитала и активно развивается туризм. Здесь хотел поднять один вопрос. На территории нашего региона имеются 25 пунктов пропуска: один авиационный, два железнодорожных, шесть автомобильных и 16 упрощённых пунктов пропуска. Есть просьба наших жителей для того, чтобы улучшить интеграцию. В южных районах области есть два пункта – хотели бы попросить изменить их статус с упрощённого пункта пропуска на автомобильный. Это пункт пропуска Казталовский район – Александров Гай Саратовской области, а также из Бокейординского района в Ахтубинский район Астраханской области. Мы эти вопросы не раз обсуждали с нашими коллегами-губернаторами, - сказал на форуме Алтай КУЛЬГИНОВ. По мнению главы региона, изменение пропускных пунктов на автомобильные улучшило бы возможности для товарооборота и общения жителей двух стран.Фото Гани Умирбекова